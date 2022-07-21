Верховна Рада ухвалила другий законопроєкт стосовно мораторію на стягнення із українців боргів за житлово-комунальні послуги, створивши цим хаос, адже перший законопроєкт, від якого він залежить, ветував президент.

Як передає NNS, про це повідомляє zn.ua.

Так, 18 липня парламент ухвалив у першому читанні законопроект №7531, який передбачає заборону на час воєнного стану примусового стягнення з громадян заборгованості за ЖКП. Народні обранці підтримали скорочений термін підготовки цього проєкту закону до другого читання. Однак у документі вказано, що він набуде сили закону після набрання чинності законопроєктом № 7317, який теж стосується заборони на стягнення боргів за ЖКП і має ширші норми.

Проблема в тому, що проєкт закону №7317 заветував президент через відсутність чіткого механізму застосування встановлених норм, критеріїв віднесення осіб до переліку суб’єктів, які підпадатимуть під його дію. На думку глави держави, це стане причиною порушення пропорційності відносин між інтересами кредиторів та споживачів-боржників.

Наразі законопроєкт, який отримав висновок із підтримкою пропозицій президента, очікує на розгляд вето.

При цьому процедура подолання вето значно складніша, аніж просто ухвалення законопроєктів. Так, за законодавством, після вето закон можна вважати прийнятим у цілому, якщо за нього проголосувало не менше двох третин нардепів від конституційного складу парламенту (щонайменше 338 голосів). Тільки після цього закон має підписати спікер та передати на підпис президенту.

Видання зауважує, що навіть у разі подолання вето залишається незрозумілим, яким чином нардепи бачать паралельне існування двох законів із подібними нормами щодо мораторію на стягнення боргів за комуналку.

В Україні заборонять стягувати заборгованість за комуналку – законопроєкт принято за основу