Коментуючи чергову ракетну атаку 31 грудня, глава МЗС Дмитро Кулеба закликав виключити РФ із Ради безпеки ООН.

Про це він повідомив у Twitter, інформує НСН.

“Цього разу масований ракетний удар Росії навмисне націлений на житлові райони, навіть не на нашу енергетичну інфраструктуру. Військовий злочинець Путін “зустрічає” Новий рік вбивствами людей. Росія повинна бути вигнана зі свого місця в Раді Безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно”, наголосив він.

Що відомо про російську ракетну атаку 31 грудня

Унаслідок масованої російської ракетної атаки 31 грудня в Києві, попередньо, одна людина загинула. Поранені є у столиці та в інших регіонах країни.

Наслідки ракетного удару у Києві:

Ближче до обіду по всій території України оголосили повітряну тривогу. Після цього в низці областей пролунали вибухи.

Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що під час масованого обстрілу росія 31 грудня запустила по цивільних об’єктах понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски здійснювали з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Українська протиповітряна оборона знищила 12 крилатих ракет: 6 — в межах Київської, 5 — Житомирської та 1 — Хмельницької областей.

Масована ракетна атака під Новий Рік – все, що відомо (фото, відео)