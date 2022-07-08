Путін знову погрожує Україні: “Ми ще всерйоз нічого не починали”

Президент країни-агресора рф путін знову погрожує Україні, заявивши, що росія поки що не робила жодних серйозних дій у ході “спецоперації”.

Путін, якого виключили зі списків учасників практично усіх самітів та міжнародних конференцій, заявив, що рф має багато “прихильників” у США та в інших країнах. Водночас він не назвав жодного реального прикладу підтримки, який би міг підтвердити його слова.

Таку заяву він зробив під час виступу перед Держдумою, який значною мірою був присвячений війні проти українського народу, передає NNS.

Однією з головних тез лідера кремля залишається те, що росія нібито завжди погоджувалась на дипломатичні варіанти вирішення збройного конфлікту, але на заваді начебто ставав Захід.

“Ми не відмовляємося і від мирних переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні знати, що чим далі, тим складніше їм буде домовлятиметься з нами”, сказав путін.

Водночас він абсолютно заперечив свою причетність до початку кровопролитних бойових дій на теренах незалежної держави, обстрілів мирних міст та вбивств десятків тисяч цивільних. Путін перекладає усю відповідальність на країни, що з першого дня вторгнення рф підтримують український народ.

“Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Що тут скажеш, нехай спробують. Ми вже багато разів чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу, але, схоже, все до цього і йде. Але всі повинні знати, що ми чогось серйозно поки що не починали”, заявив лідер країни-агресора.

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