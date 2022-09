Путін зазнає невдач в усіх стратегічно-військових цілях – британський адмірал

Президент росії путін зазнає невдач у війні проти України. Він не досяг жодних власних стратегічно-військових цілей.

Про це сказав ВВС глава оборонного відомства Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін, пише The Guardian, передає NNS.

На думку адмірала сера Тоні Радакіна, конфлікт в Україні, попри успіхи ЗСУ, може тривати доволі довго. Однак, путіну все ж не вдасться досягнути своїх цілей через стратегічний провал.

Як відзначив адмірал, путін намагався захопити Київ, однак провалив свою ціль, також він планував послабити НАТО, однак й з цим не справився.

“At a strategic level this is a failure for Putin”

Chief of the Defence Staff Admiral Sir Tony Radakin says Russia’s problems are “mounting” in Ukraine but the “likely result is it’s going to grind on for a long time”#BBCLauraK https://t.co/p2GNG2dHv6 pic.twitter.com/xvmZcojNQE

— BBC Politics (@BBCPolitics) September 18, 2022