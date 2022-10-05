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Путін підписав “указ” про передачу Запорізької АЕС росії

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передачу Запорізької АЕС росії

Путін підписав “указ” про передачу Запорізької АЕС росії. Раніше росіяни створили компанію для управління ЗАЕС.

Про це NNS повідомляє з посиланням на росЗМІ.

“Уряду російської федерації забезпечити прийняття у федеральну власність об’єктів використання атомної енергії Запорізької атомної електростанції та іншого майна, необхідного для її діяльності”,ідеться серед іншого в указі путіна.

В “указі” також ідеться, що управляти ЗАЕС “до 1 січня 2028 року” призначено акціонерне товариство “Експлуатуюча організація Запорізької АЕС”.

Раніше росіяни створили компанію для управління ЗАЕС.

Так, 5 жовтня у “росатомі” заявили про швидкий початок роботи “Експлуатаційної організації ЗАЕС”, пише російське пропагандистське ТАСС.

Водночас в “Енергоатомі” назвали таке рішення “росатома” нікчемним.

Україна і весь цивілізований світ знають, що Запорізька АЕС продовжить працювати в Україні, згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в “Енергоатомі”, йдеться у повідомленні.

Як повідомили Суспільному в “Енергоатомі”, це рішення путіна не має практичного значення.

“Вони можуть писати все що завгодно. Ситуація буде такою, якою зробимо її ми самі з допомогою наших Збройних Сил. Вони ж вже анексували у нас 20% територій, і що, їм це допомогло? Лиман звільнили, Херсонщину звільняємо, так само буде з Запорізькою станцією. Я думаю, що це лише питання часу, а там вони що хочуть, хай підписують”, зазначив речник “Енергоатому” Леонід Олійник.

Нижче наводимо текс  путінського “указу”.

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Стало відомо, хто керуватиме Запорізькою АЕС

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