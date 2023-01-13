Кому з українців можуть призначати субсидію на понаднормову площу житла

Відповідно до законодавства, житлову субсидію не призначають, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 м² для квартир у багатоквартирному будинку та 230 м² для приватних будинків. Проте з цього правила є виключення, передає НСН.

Як нагадують у Пенсійному фонді, відповідно до постанови Кабміну від 21.10.1995 № 848 окремим категоріям громадян допомога на оплату житлово-комунальних послуг може призначатися на понаднормову площу житла.

Йдеться про непрацездатних осіб, які не працюють і проживають самі, зокрема:

пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, у зв’язку з втратою годувальника або по інвалідності, а також тих, які досягли пенсійного віку і отримують пенсію за вислугою років;

громадян, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та осіб з інвалідністю;

людей, які одержують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

громадян, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу як ті, хто не працюють, досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату;

осіб, які не досягли повноліття.

Для отримання субсидії на понаднормову площу житла потрібно зазначити свою належність до однієї з визначених пільгових категорій в декларації про доходи при подачі заяви на призначення такої допомоги.

Який середній розмір субсидії в України і які комунальні послуги можна оплатити