Призначати і виплачувати субсидії будуть по-новому – коли і що зміниться

Призначати і виплачувати субсидії наступного опалювального сезону будуть по-новому – Кабмін вніс відповідні зміни.

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 16 вересня 2022 р. № 1041, в Україні з 1 жовтня виплата субсидій здійснюватиметься Пенсійним фондом, якому було передано відповідні повноваження. Проводитимуть виплати пільг за механізмами, які зараз працюють у рамках пенсійного забезпечення.

Як повідомляє NNS, про це в ефірі Українського радіо розповів голова правління ПФУ Євген Капінус.

“Наразі передбачається два етапи: з жовтня будуть виплати, а з грудня почнемо приймати документи та проводити нарахування та призначення пенсій. Відповідні механізми, які працюють сьогодні у рамках пенсійного забезпечення, будуть реалізовані також у субсидіях”, пояснив він.

Це дозволить одержувачам субсидій отримувати відповідні послуги, де б територіально вони не були.

“В Пенсійному фонді також реалізовані електронні послуги, зокрема пенсійний кабінет. Ті громадяни, які мають право на субсидію, будуть отримувати гроші, які вони отримували постійно. Ніяких додаткових документів не треба буде надавати”, зазначив Капінус.

Крім того, поширено порядок розрахунку житлової субсидії на оплату електроенергії домогосподарствам, які внаслідок збройної агресії російської федерації проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і використовують побутові електроприлади для обігріву житлових приміщень, на всі території, які розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації.

Також, якщо громадянин втратив роботи в період воєнного стану і він зареєстрований у Державній службі зайнятості як безробітний, до його середньомісячного сукупного доходу враховується не сума отриманої заробітної плати в попередніх періодах, а розмір призначеної допомоги по безробіттю за повний місяць, що передує місяцю звернення за призначенням субсидії.

Безробітний може отримати субсидії швидше, ніж це було раніше.

Для розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід:

за III і IV квартали попереднього календарного року — у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону;

за I і II квартали поточного календарного року — у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону;

за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, — у разі, коли житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону.

Документи для призначення субсидії – заява та декларація подаються до:

структурного підрозділу з питань соціального захисту населення,

посадовим особам виконавчого органу,

центру надання адміністративних послуг за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи — за фактичним місцем проживання),

органу Пенсійного фонду України — незалежно від місця проживання.

Заява та декларація можуть бути надіслані поштою або:

в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України,

мобільний додаток Пенсійного фонду України або Портал Дія,

офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,

а також інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису).

Постанова передбачає, що структурні підрозділи з питань соціального захисту населення передадуть органам Пенсійного фонду України пакети документів щодо звернень за призначенням житлових субсидій та наданням пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

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