До уваги українців, які є внутрішніми переселенцями і ще не отримали державної допомоги, прийом заявок на виплати ВПО продовжено.

Як передає NNS, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що прийом повторних заявок від ВПО на виплати продовжать до 1 грудня.

«Всі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок Дія, але не отримали її, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня», йдеться у повідомленні.

Планується, що відповідні законодавчі зміни Уряд затвердить найближчим часом. Варто зазначити, що наразі прийом таких заявок триває до 1 жовтня.

Щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву. Або ж надіслати її поштою.

Органи соцзахисту зобов’язані прийняти та розглянути її – навіть, якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

У разі виникнення проблем у ВПО при поданні заяв чи взятті на облік, звертайтесь до Мінреінтеграції:

15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань;

+38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/ Telegram/Viber;

+38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.

Як оформити статус ВПО, якщо немає реєстрації на окупованій території