До уваги українців, які є внутрішніми переселенцями і ще не отримали державної допомоги, прийом заявок на виплати ВПО продовжено.
Як передає NNS, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що прийом повторних заявок від ВПО на виплати продовжать до 1 грудня.
«Всі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок Дія, але не отримали її, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня»,йдеться у повідомленні.
Планується, що відповідні законодавчі зміни Уряд затвердить найближчим часом. Варто зазначити, що наразі прийом таких заявок триває до 1 жовтня.
Щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву. Або ж надіслати її поштою.
Органи соцзахисту зобов’язані прийняти та розглянути її – навіть, якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.
У разі виникнення проблем у ВПО при поданні заяв чи взятті на облік, звертайтесь до Мінреінтеграції:
- 15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань;
- +38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/ Telegram/Viber;
- +38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.
Як оформити статус ВПО, якщо немає реєстрації на окупованій території