Проти колишнього інженера ЗАЕС введено санкції на 50 років

Проти колишнього інженера ЗАЕС та 199 громадян росії введенно санкції на 50 років.

Президент Володимир Зеленський увів в дію санкції Ради національної безпеки та оборони України проти ще 199 громадян рф та одного українця. Запровадженні обмеження діятимуть 50 років, йдеться у документах, опублікованих Офісом президента, передає НСН.

У переліку зазначений 51-річний Юрій Чернічук – громадянин України. В «Енергоатомі» повідомляли, що він працює головним інженером захопленої Запорізької АЕС. Як пише Громадське, у травні 2022 року окупанти заборонили йому виїжджати з Енергодару, а працівники ФСБ проводили допит у захопленому місті.

У жовтні, коли росія «анексувала» ЗАЕС, «Енергоатом» повідомляв, що Чернічук під керівництвом технічного директора «Енергоатому» буде вирішувати всі технічні питання експлуатації енергоблоків ЗАЕС, а адміністрування станції перенесено до Києва.

Утім уже в грудні «Енергоатом» повідомив про «колабораційну та зрадницьку діяльність Юрія Чернічука на користь окупантів» та звільнив його.

«Із сумом маю констатувати черговий удар під дих вітчизняній енергетиці загалом та ЗАЕС зокрема. Юрій Чернічук, заступник головного інженера ЗАЕС, який під час війни виконував його обов’язки, зрадив Україні та перейшов на бік ворога. Замість докладати всіх зусиль для якомога швидшого звільнення станції він вирішив допомагати російським окупантам легалізувати її злочинне захоплення і тепер підбурює до цього інших атомників», заявив керівник «Енергоатома» Петро Котін.

Також санкції запроваджені проти низки російських чиновників, зокрема пов’язаних зі сферою атомної енергетики та військово-промислового комплексу росії.

Так, санкції ввели щодо помічника президента росії Юрія Ушакова, інших керівників управлінь при президенті рф, керівництва «Росатома», «Росенергоатома» та їхніх російських компаній-партнерів, керівництва державного «Ростехнагляду» тощо.

Що передбачають санкції?

Пакет санкцій запроваджується на 50 років. З-поміж інших, до нього входять такі обмеження:

блокування активів;

відмова в наданні/скасування віз;

заборона набувати у власність земельні ділянки;

обмеження торговельних операцій, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

анулювання ліцензій та інших дозволів, зокрема на користування надрами;

заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності тощо.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежень.

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