Проти депутатів з фракції ОПЗЖ порушили кримінальну справу – Гудименко (фото)

Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження проти депутатів ОПЗЖ – всіх тих, хто входив до фракції “Опозиційна платформа – за життя” у Верховній Раді.

Про це розповів лідер Руху “Демократична Сокира”, а нині український захисник, Юрій Гудименко на своїй сторінці у Фейсбук, передає НСН.

Відповідну заяву Гудименко подав до Офісу генпрокурора в листопаді 2022 року, а нині отримав відповідь на своє звернення.

“Моя заява проти депутатів ОПЗЖ доручена слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань для проведення досудового розслідування. Стаття 111 Кримінального кодексу (“Державна зрада”). Відомості внесено до ЄРДР”, написав захисник.

Юрій також показав фото витягу з ЄРДР, де вказано, що депутати ОПЗЖ надавали допомогу РФ у проведенні підривної діяльності проти України шляхом висловлення офіційної позиції країни-агресора в умовах воєнного стану.

Як відомо, санкція статті “Державна зрада” передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без неї, а за зраду в умовах воєнного стану загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.