Процедуру перетину кордону змінять – що готує влада

В Україні змінять процедуру перетину кордону – Кабмін працює над прискоренням проходження на пунктах пропуску для людей, автомобілів і вантажів.

Про це повідомляє в Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає NNS.

«Кабінет міністрів працює над розбудовою прикордонної інфраструктури. Одне з найголовніших завдань – прискорення проходження на пунктах пропуску людей, автівок і вантажів. Це допоможе цивільним, а також активізує бізнес і збільшить товарообіг», йдеться у повідомленні.

Для того, аби зменшити час простою вантажних і легкових автомобілів та людей у чергах біля пунктів пропуску, запровадять «електронну чергу», що має значно пришвидшити процес і ліквідувати черги.

Крім того Уряд планує:

створити сучасні сервісні зони для вантажівок та водіїв біля прикордонних пунктів пропуску;

облаштувати такі зони за стандартами ЄС по всі території країни;

розширити пропускну спроможність прикордонних пунктів, закупити обладнання для цього.

Розбудову прикордонної інфраструктури мають намір здійснювати за рахунок кредитних коштів, а також за кошти грантів, наданих західними партнерами. Зокрема, такі гранти може надати Польща.