Заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін розповів, що проти керівництва країни готували теракт.

Теракту вдалося запобігти завдяки небайдужим громадянам, які повідомили до поліції про підозрілих осіб.

Про це передає NNS з посиланням на портал МВС.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні було затримано 800 осіб, яких підозрюють у диверсійній діяльності.

На початку війни у Києві діяли ДРГ, які складались із 5-10 осіб, метою яких було вчинення терактів у центрі столиці. Інші диверсанти корегували вогонь по об’єктах та знімали результати ракетних обстрілів. Серед затриманих є й такі, які повідомляли ворогові про позиції ЗСУ.

“Саме завдяки інформації з наших оперативних джерел вдалося попередити терористичний акт проти керівництва нашої держави. І після перемоги про це можна буде розказати значно більше”, повідомив Єнін.

Президент України Володимир Зеленський на початку травня заявляв про 10 спроб замахів на його життя.

«Лише 10 людей хочуть цього [вбивства Зеленського], це не страшно. Я думаю, що у президента рф набагато більше проблем, з огляду на ставлення всього світу до їхньої політики», сказав глава держави.

Він наголосив, що замахи на нього – це не так страшно, як те, що переживають українці через розв’язану росією війну.

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