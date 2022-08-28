В Україні запроваджується програма єВідрядження, яка дозволить військовозобов’язаним українцям виїжджати з України.

Програма запрацює з 1 вересня. Наразі виїзд дозволено на 7 днів, попередньо чоловік має внести заставу у 200 тисяч гривень.

Як буде працювати додаток єВідрядження розповів член Комітету з питань цифрової трансформації Сергій Штепа в ефірі телемарафону, передає NNS з посиланням на РБК-Україна.

“Наразі ця функція працюватиме у тестовому режимі. Як зазначив Кабінет міністрів, ми хочемо відпрацювати послугу і побачити чи ця функція дійсно буде мати попит”, зазначив він.

На кого розраховане єВідрядження

Скористатися такою послугою зможуть ФОПи і юридичні особи приватної форми власності.

До того ж щоб скористатися можливістю виїзду за кордон, потрібно відповідати визначеним критеріям:

своєчасно подати податкову звітність;

не мати заборгованості зі сплати ЄСВ;

виплачувати середню заробітну плату по юридичній особі чи ФОПу не менше 20 тисяч гривень.

Куди будуть спрямовуватися кошти з застави, якщо чоловік не повернеться

Для того, щоб скористатись послугою єВідрядження, чоловіку потрібно буде внести заставу на суму 200 тисяч гривень. За словами Штепи, ці гроші будуть направлятися до держбюджету, якщо людина виїде за кордон та не повернеться.

“Таким чином держава страхується від масового виїзду чоловіків за кордон. Крім того, є обмеження, що термін цієї поїздки наразі становить не більше 7 днів – можливо його ще переглянуть. Але в цілому, я думаю цього достатньо аби вирішити робочі питання”, пояснив він.

Сергій Штепа наголосив, що питання, куди спрямувати заставу буде вирішувати уряд. Водночас за його словами, представники виконавчої влади уже чітко сказали, що всі ці кошти направлятимуть на ЗСУ.

Чи будуть потрібні якісь документи, крім застави

Окрім цього, за словами Штепи, охочому виїхати окрім застави, будуть потрібні документи, можливо не з боку країни, яка запрошує людину, а з боку роботодавця.

“І саме роботодавець буде нести повну відповідальність, тому що ми знаємо, є деякі компанії, які вже практикували надання можливості виїзду за кордон чоловікам в незаконний спосіб. Для того, щоб цього уникнути, саме роботодавець буде нести відповідальність та підтверджувати її саме документальним шляхом”, пояснив Штепа.

Як буде фіксуватись повернення в Україну

Фіксувати повернення людини, що виїхала з України за програмою єВідрядження, за словами Штепи, будуть працівники ДПСУ.

“Я думаю, що це буде фіксуватись безпосередньо прикордонниками, які мають внести відповідну позначку у базу даних про те, що людина виїхала за кордон, а потім повернулась. Я думаю буде запроваджено якийсь механізм автоматичної фіксації, що людина не повернулась в Україну у термін, в який мала б це зробити”, пояснив він.

Кому ще з чоловіків дозволили виїзд за кордон, яка умова