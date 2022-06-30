Зеленський ввів у дію рішення про реєстр олігархів

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про реєстр олігархів, порядок його формування та ведення.

Про це повідомляється на сайті президента України, передає NNS.

“Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 29 червня 2022 року “Про затвердження Положення про реєстр осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування та ведення”, сказано в повідомленні.

Положення, яке набирає чинності, визначає порядок формування та ведення реєстру олігархів, а також порядок занесення даних до Реєстру та отримання до нього доступу.

В апараті РНБО буде визначено відповідальні за це структури, реєстр вестиметься в електронній формі та державною мовою. Він буде публічним, але туди не вноситься інформація, яка містить державну таємницю, або є службовою. А внесені до реєстру відомості не можуть бути визнані конфіденційними.

Також у рішенні РНБО зазначено порядок внесення відомостей про олігархів. Вони включатимуть ПІБ, дату і місце народження, ідентифікаційні дані, реквізити паспортів та інше, а також обґрунтування для визнання особи олігархом.

Сам реєстр може створюватися і вводитися в експлуатацію в кілька етапів – наприклад, модульно, в залежності від пріоритетності завдань і доступності ресурсів для його функціонування.

Нагадаємо: у вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про олігархів, який передбачав створення спеціального реєстру. Особам із цього списку було б заборонено фінансувати політичні партії, брати участь у великій приватизації, а також подавати спеціальну декларацію.

РНБО мала намір визначити перших олігархів до кінця травня 2022 року.