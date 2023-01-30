Народний депутат Микола Тищенко заявив, що поїхав до Таїланду власним коштом. Стверджує, що кордон перетнув ще 10 січня — до рішення РНБО про обмеження на виїзд народних депутатів.

Про це він сказав в інтерв’ю «Бабелю», передає НСН.

За словами депутата, для поїздки він отримав всі необхідні підписи голови Верховної Ради Руслана Стефанчука і голови фракції «Слуга Народу» Давида Арахамії. Оскільки у подорож поїхав за власний кошт, то формально це відпустка, а не відрядження, розповідає депутат.

Також політик запевнив, що не використовував для перетину кордону дипломатичний паспорт, який дозволяє не стояти в чергах, бо це заборонили робити Міністерство закордонних справ та президент України Володимир Зеленський.

Депутат каже, що зараз перебуває у В’єтнамі в межах «стратегії депутатської роботи». Після кількох зустрічей у цій країні обіцяє повернутися до України.

«Була нарада в “Парковому”, вище керівництво країни поставило завдання перед кожним нардепом, кожним заступником голови фракції, яким я є, попрацювати з депутатами та зробити напрацювання за напрямками. Обрали стратегічні напрямки: ОАЕ, Азія, Африка. Країни, які сьогодні, скажімо так, не розуміють, що відбувається в європейській частині світу», пояснив депутат.

Також Тищенко звернувся до співробітників медіа. Нардеп зазначив, що скандал з його поїздкою до Таїланду був роздутий штучно, адже всі знімки на тлі пляжу та моря мають п’ятирічну історію.

«Я офіційно заявляю, що всі відео та фото, пов’язані зі мною на фоні моря, взяті з мого Інстаграму, виставлені п’ять років тому. Я відкрита, публічна людина і ніколи не приховувала своїх подорожей», сказав він.

Микола Тищенко потрапив у скандал через поїздку до Таїланду

Посольство України в Таїланді 26 січня заявило, що 27 січня в Бангкоку відбудеться зустріч із Миколою Тищенком «для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади». Це сталося лише через декілька днів після того, як Зеленський підписав указ про те, що народні депутати та чиновники можуть їздити за кордон лише у службові відрядження та через інші поважні причини.

Сам Тищенко заявив, що про його поїздку «всі вищі керівники в курсі». Мовляв, «місцеперебування не приховує», а всі його зустрічі є офіційними та задокументованими.

Водночас заступниця голови комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ Ольга Савченко пояснила, що дозвіл на службове відрядження Тищенку не могли підписати, особливо після указу президента про заборону виїзду за кордон із недержавною метою.

Відтак посадовиця припустила, що політик перетнув кордон раніше ніж 23 січня. Водночас голова ВРУ Руслан Стефанчук повідомив, що Тищенка не відряджали за кордон.

Зрештою ця поїздка коштувала депутату місця у фракції та партії «Слуга Народу», а Зеленський під час вечірнього відеозвернення ще раз нагадав «тим, хто погано почув», про свій указ щодо виїзду за кордон.

Джерело: Громадське