Інформація про хід бойових дій є елементом плану операції та виконує військові задачі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр та показала світлину із пресофіцерами “Таврії” та “Хортиці” – оперативно-стратегічних угруповань військ, які зараз воюють на найгарячіших напрямках сходу та півдня України, передає НСН.

Вона зазначила, що інформування про перебіг бойових дій здійснюється у постійній координації з головнокомандувачем Валерієм Залужним та Генштабом, а головним замовником інформаційної кампанії є Збройні сили.

«Інформація про бойові дії — це елемент плану операцій, який виконує військові завдання», написала Маляр.

Вона повідомила, що пресофіцери розробляють стратегічну лінію інформування під час тих чи інших військових дій після консультацій з головнокомандувачем та фахівцями Генштабу з інформаційної безпеки.

Після цього в режимі 24/7 координують і корегують комунікацію з пресслужбами Об’єднаних стратегічних угруповань військ та страткомом ЗСУ залежно від потреб фронту.

«Основний замовник того, що і як інформаційно подавати під час війни — ЗСУ», заявила заступниця міністра.

Вона пояснила, що саме ЗСУ формують свій запит — які задачі їм важливо вирішити за допомогою інформаційних інструментів, а Міноборони разом з медійними підрозділами ЗСУ втілює це у життя.

«Наше завдання — воювати інформацією в рамках тих планів та завдань, які стоять перед військом», написала Маляр.

Ганна Маляр зазначила, що:

«Під час війни, споживаючи інформацію, варто знати:

В нас все скоординовано і все під контролем

Все, що ми подаємо публічно, потрібно нашим силам оборони для роботи

Ми добре знаємо що вкидає ворог в інфопростір і завжди оперативно реагуємо, якщо це в інтересах ЗСУ і перемоги

Ми даємо стільки інформації, скільки потрібно саме зараз в інтересах сил оборони

Ми не приховаємо від вас наші перемоги та факти звільнення територій

В нас сильна професійна команда», підсумувала вона.

Маляр нагадала, що речники Міноборони та ЗСУ оперативно інформують щодня у прямих включеннях на телебаченні, іноді навіть під обстрілами. Також цілодобово триває інформування на сторінках і каналах Міноборони та ЗСУ, родів/видів військ і бригад.

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