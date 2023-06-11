Інформація про хід бойових дій є елементом плану операції та виконує військові задачі.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр та показала світлину із пресофіцерами “Таврії” та “Хортиці” – оперативно-стратегічних угруповань військ, які зараз воюють на найгарячіших напрямках сходу та півдня України, передає НСН.
Вона зазначила, що інформування про перебіг бойових дій здійснюється у постійній координації з головнокомандувачем Валерієм Залужним та Генштабом, а головним замовником інформаційної кампанії є Збройні сили.
«Інформація про бойові дії — це елемент плану операцій, який виконує військові завдання»,написала Маляр.
Вона повідомила, що пресофіцери розробляють стратегічну лінію інформування під час тих чи інших військових дій після консультацій з головнокомандувачем та фахівцями Генштабу з інформаційної безпеки.
Після цього в режимі 24/7 координують і корегують комунікацію з пресслужбами Об’єднаних стратегічних угруповань військ та страткомом ЗСУ залежно від потреб фронту.
«Основний замовник того, що і як інформаційно подавати під час війни — ЗСУ», заявила заступниця міністра.
Вона пояснила, що саме ЗСУ формують свій запит — які задачі їм важливо вирішити за допомогою інформаційних інструментів, а Міноборони разом з медійними підрозділами ЗСУ втілює це у життя.
«Наше завдання — воювати інформацією в рамках тих планів та завдань, які стоять перед військом», написала Маляр.
Ганна Маляр зазначила, що:
«Під час війни, споживаючи інформацію, варто знати:
- В нас все скоординовано і все під контролем
- Все, що ми подаємо публічно, потрібно нашим силам оборони для роботи
- Ми добре знаємо що вкидає ворог в інфопростір і завжди оперативно реагуємо, якщо це в інтересах ЗСУ і перемоги
- Ми даємо стільки інформації, скільки потрібно саме зараз в інтересах сил оборони
- Ми не приховаємо від вас наші перемоги та факти звільнення територій
- В нас сильна професійна команда», підсумувала вона.
Маляр нагадала, що речники Міноборони та ЗСУ оперативно інформують щодня у прямих включеннях на телебаченні, іноді навіть під обстрілами. Також цілодобово триває інформування на сторінках і каналах Міноборони та ЗСУ, родів/видів військ і бригад.
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