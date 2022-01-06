ПриватБанк анонсував нові сервіси та послуги у 2022 році

У 2022 року державний ПриватБанк планує запуск нових страхових сервісів, націлених на фінансову підтримку клієнтів у різних життєвих ситуаціях.

Наприклад, таких як втрата роботи або онкологічні захворювання. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Хвиля”.

Також ПриватБанк планує зробити страхування КАСКО доступним широкому колу клієнтів за принципом “плати коли за кермом”.

Для користувачів смартфонів буде запропоновано новий сервіс захисту девайсу, який, крім оплати вартості ремонту, передбачає пошук та комунікації з сервісними центрами.

За словами голови пресслужби ПриватБанку Олега Серги, для клієнтів банку буде запроваджено новий продукт – кредит готівкою. Обіцяють, що процес отримання максимально автоматизується.

Оновлення додатку Приват24

Протягом 2022 року оновлюватиметься мобільний додаток банку Приват24, у тому числі, розширять функціонал дистанційного управління депозитами. Оновлений сервіс буде доступний як на базі Android, так і iOS.

Також через програму планують запустити послугу надання кредитів на придбання автомобілів та кредитування на купівлю автомобілів, що були у використанні.

Крім того, цього року буде збільшено обсяг кредитування за державною програмою “Іпотека 7%”.

Також ПриватБанк запустить свій маркетплейс із продажу та кредитування на придбання нерухомості.

Зміни для бізнес-клієнтів ПриватБанку

Протягом 2022 року передбачено чимало змін для бізнес-клієнтів, зокрема зниження тарифів на еквайринг, а також:

впровадження на ринок нових технологій безконтактних платежів: Tap2Phone та NFC-міток;

додавання до лінійки Value-added Services послуги Хмарний-ПРРО;

запуск спеціального програмного сервісу для ОСББ;

запуск оновлених кредитів на оборотні кошти МСБ (малого і середнього бізнесу);

оновлення кредитної лінійки для агробізнесу;

запуск кредитів з гарантіями державного Експортного Кредитного Агентства;

активізація продажів кредитів за програмами 5-7-9% та з залученням державних гарантій;

запуск Факторингу.

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