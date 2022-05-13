Правила виплати по безробіттю змінили: що потрібно знати

В Україні з 7 травня почали діяти нові правила отримання допомоги по частковому безробіттю.

Очікується новий порядок отримання разової допомоги для відкриття ФОП, нові правила отримання дозволу на працю іноземців та можливість розірвання трудових договорів ВПО через Центр зайнятості.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Апостроф.

Перші зміни внесено до Закону про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у разі безробіття.

Зокрема, виключено норму, що у разі зміни застрахованою особою місця проживання виплата допомоги по безробіттю триває лише після реєстрації її в установленому порядку як безробітного за новим місцем проживання. Це сталося через поточну ситуацію з війною та покликане захистити інтереси переселенців.

Також надання одноразової фінансової допомоги для організації підприємницької діяльності здійснюється відповідно до статті 27 Закону України “Про зайнятість населення”. А цю статтю виклали у новій редакції.

Із Закону про БНЗ виключили норму, що одноразова виплата допомоги безробітним для організації безробітної підприємницької діяльності здійснюється протягом 14 днів після дня здійснення державної реєстрації юридичної особи, фізичної особи – підприємця.

Також додано згадку, що одноразова виплата допомоги безробітним для організації безробітної підприємницької діяльності здійснюється у розмірі допомоги безробітним, нарахованої відповідно до цієї статті, у розрахунку на рік.

Це означає запровадження нового порядку отримання майбутніми ФОП допомоги. А сам порядок надання допомоги з безробіття вже визначається Кабінетом Міністрів України.

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