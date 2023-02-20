Працівники військкоматів вручатимуть повістки під відеозапис – що відомо

В Україні вручатимуть повістки за новими правилами. Усім працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки почнуть видавати бодікамери.

Про це заявила керівник прес-центру сил охорони та оборони Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк, передає НСН.

Коментуючи інцидент біля ринку “Привоз” в Одесі, під час якого військові повалили на землю чоловіка, вона повідомила, що працівникам ТЦК і СП почали видавати камери. Вони мають фіксувати все для необхідних уточнень.

Гуменюк повідомила, що за цим інцидентом розпочали службове розслідування, в рамках якого вивчають “повний формат відео, яке є на бодікамерах груп”.

На уточнювальне питання, чи є ці камери у всіх працівників, керівник прес-центру відповіла, що кожна група ними споряджається.

“Оскільки це не обов’язковий елемент, але розуміючи, що ось так можуть розвиватися події, ми використали це як спосіб застереження для того, щоб дійсно об’єктивно мати можливість оцінити всю ситуацію, якщо така виникла”, розповіла Гуменюк в інтерв’ю Радіо Свобода.

В Україні вручатимуть повістки під відеозапис – Гуменюк. Повне відео інтерв’ю

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