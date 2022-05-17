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Працює ЗСУ: відео знищення російського складу боєприпасів

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ЗСУ

Артилерійська бригада ЗСУ знищила російський склад боєприпасів. Відео з безпілотника виклали в мережу.

Відео ефектного знищення ворожого складу з боєприпасами оприлюднила 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України, передає NNS.

«Розвідкою бригади встановлено місце розташування ворожого складу з боєприпасами. Проведеною дорозвідкою з повітря підтверджено постійне перебування в районі складу вантажних автомобілів ворога та під’їзд до складу ворожої бронетехніки. Внаслідок вмілого корегування склад вражено. Слава Україні!», прокоментували відео захисники.

Втрати окупантів з 24.02 до 17.05

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.05 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 27900 (+200) осіб,
  • танків ‒ 1235 (+7) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) одиниць,
  • артилерійських систем – 578 (+1) одиниць,
  • РСЗВ ‒ 198 (+3) одиниць,
  • засобів ППО – 90 (+1) одиниць,
  • літаків – 201 (+1) одиниця,
  • вертольотів – 167 (+2) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9) одиниць,
  • крилатих ракет ‒ 97 (+0) одиниць,
  • кораблі/катери ‒ 13 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2109 (+8) одиниць,
  • спеціальної техніки ‒ 43 (+1) одиниці.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.

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