Працює ЗСУ: відео знищення російського складу боєприпасів

Артилерійська бригада ЗСУ знищила російський склад боєприпасів. Відео з безпілотника виклали в мережу.
Відео ефектного знищення ворожого складу з боєприпасами оприлюднила 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України, передає NNS.
«Розвідкою бригади встановлено місце розташування ворожого складу з боєприпасами. Проведеною дорозвідкою з повітря підтверджено постійне перебування в районі складу вантажних автомобілів ворога та під’їзд до складу ворожої бронетехніки. Внаслідок вмілого корегування склад вражено. Слава Україні!», прокоментували відео захисники.
Втрати окупантів з 24.02 до 17.05
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.05 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 27900 (+200) осіб,
- танків ‒ 1235 (+7) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) одиниць,
- артилерійських систем – 578 (+1) одиниць,
- РСЗВ ‒ 198 (+3) одиниць,
- засобів ППО – 90 (+1) одиниць,
- літаків – 201 (+1) одиниця,
- вертольотів – 167 (+2) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9) одиниць,
- крилатих ракет ‒ 97 (+0) одиниць,
- кораблі/катери ‒ 13 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2109 (+8) одиниць,
- спеціальної техніки ‒ 43 (+1) одиниці.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.
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