Вранці 31 жовтня українська ППО збила 44 ворожі ракети із пів сотні ракет, які випустила російська армія, що є безпрецедентно високим результатом.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі виданню «РБК-Україна», передає NNS.

Ігнат зауважив, що запорукою успіху сил ППО є досвід, розвідка та вдача.

“Так, були і 100-відсоткові результати, коли 4 з чотирьох чи 7 із восьми збивали, 9 із 12-ти. Але за такого масового використання ракет такого високого відсотка не було, було 50-55%. А тут близько 80%. Це безпрецедентно класний результат. Працювали всі – засоби, вогневі групи, ЗРК, це результат їхньої роботи”, розповів речник командування Повітряних сил.

Втім, Ігнат наголосив на необхідності посилення і модернізації ППО – радянські зразки повинні замінити сучасні види.

“Чи треба нам ще більше ППО? Нам потрібно, враховуючи все це, повністю замінити ППО. Те, що ми маємо – це радянські зразки. І не лише за технічним складом, а й за ракетами”, пояснив Ігнат.

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