Воєнком розповів, як проходитиме подальша мобілізація в Україні. Він зазначив, що рейди, під час яких видають повістки, будуть продовжуватись. Виписати її можуть в будь-якому місці та в любий час доби.

Як передає NNS, начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Юрій Максимів розповів в інтерв’ю ТСН про ймовірні варіанти та масштаби мобілізації, про рейди щодо виявлення порушників комендантської години, що очікує тих, хто ігнорує повістки та якими були перші дні війни для нього та його підлеглих.

Юрію Степановичу, якими були перші дні повномасштабного вторгнення для Вас? Яким був ранок 24 лютого для київських центрів комплектування?

За декілька днів до цього, як ми всі знаємо, в країні був запроваджений режим надзвичайного стану. Відповідно до указу президента ми готувались до призову на військову службу резервістів. Було зроблено їх оповіщення, здійснювали медичний огляд, узгоджували питання з військовими частинами, до яких ми були повинні направляти. Як люди військові, по декількох ознаках ми розуміли, що противник готується. 24 лютого, після того, як противник завдав ракетних та авіаційних ударів, ми отримали сигнал бойової тривоги, оповістили особовий склад. Опрацювали декілька сценаріїв наших дій. Наша задача – мобілізація людських і транспортних ресурсів. Я одразу дав команду особовому складу отримати зброю, боєприпаси, виставити охорону, забезпечити оборону міського центру комплектування, районних та збірного центру. Від підлеглих з районів отримав доповідь, що багато людей скупчуються навколо центрів комплектування. Це були і військовозобов’язані, і резервісти. Черги були дуже великими. Як кажуть, не було де яблуку впасти. В якості жарту можу додати, що була така мрія комісара, що тобі телефонують і прохають допомогти призватись. Телефонували і мені, і колегам. Люди розповідали про черги і прохали допомогти дати можливість захищати країну. В чергах було багато жінок. Приходили люди поважного віку. Це було не тільки в лютому, а і в березні, коли ворог був під Києвом. Приходили і студенти-медики з ліками, пропонуючи у разі вуличних боїв надавати медичну допомогу. Приходив і юнак, якому на вигляд років 17. Він так сказав нам: «Я знаю, що ви мене не візьмете до війська, але я прийшов не з пустими руками». Він приніс «коктейлі для Путіна», близько 10 пляшок.

Час від часу з’являється інформація про рейди, під час яких ваші колеги роздають повістки порушникам комендантської години. Такі рейди і далі будуть проводитись?

Я поясню для чого вони проводяться. Це спільні дії поліції з підрозділами охорони наших центрів комплектування з метою дотримання громадянами вимог комендантської години. Коли відбувся перший рейд, ми зрозуміли, що є багато громадян, які порушують не тільки вимоги комендантської години, а й вимоги законодавства про військову службу та військовий обов’язок. Наприклад, виявлялись громадяни, які не перебували на військовому обліку, не з’являлись у військкомати після оповіщення. Можливість швидко дізнатися інформацію про конкретну людину є.

Вручення повісток в магазинах, торгових центрах, на блокпостах – це законно?

Немає заборон щодо місця вручення повісток. Жодної. В законодавстві не вказано, що оповіщення можливе, наприклад, виключно за домашньою адресою чи на роботі, чи в місці відпочинку. Закон каже про оповіщення шляхом вручення повістки. Все.

Якими повинні бути дії людини після отримання повістки?

Після отримання повістки військовозобов’язаний повинен прибути в центр комплектування для уточнення біографічних та облікових відомостей. Тобто, прізвище, ім’я, по-батькові, склад сім’ї, домашня адреса, номер телефону, спеціальність, місце роботи, чи є підстави, які можуть дати право на відстрочку від призову по мобілізації. Якщо з’ясовується, що відстрочки немає, то обов’язково проводиться медичний огляд. Якщо під час проходження огляду громадянин заявляє про хвороби та підтверджує документами, то направляється до сімейного лікаря. Той, своєю чергою, направляє до профільного фахівця. В залежності від остаточного висновку, громадянин визнається або придатним, або непридатним, або обмежено придатним.

Якщо людина отримала повістку, але не з’являється. Яка відповідальність передбачена за це зараз?

За ухиляння від військової служби під час мобілізації передбачена кримінальна відповідальність, до 5 років позбавлення волі.

Чи можуть мобілізувати телефонним дзвінком?

Оповістити телефоном – таке допускається, але сам призов – це юридична процедура. Це рішення начальника ТЦК, яке оформлюється відповідним наказом. Тобто медичний огляд, професійно-психологічний відбір і призов.

Чи є потреба проводити мобілізацію далі?

Існує необхідність в доукомплектуванні, доповненні. Ми повинні збільшувати свій потенціал, нарощувати складову. Всі ми бачимо, що наше військо на певних напрямках впевнено веде наступальні дії. Звичайно, що ми повинні мати значну кількість особового складу сил оборони. Я вважаю, що мобілізація буде продовжуватись. Це необхідність.

У березні деякі резервісти нам розповіли, що в окремі відповідальні підрозділи потрапляли люди зовсім інших спеціальностей. Чому мали місце такі випадки та яка ситуація зараз?

Таке було на початковому етапі війни і це зрозуміло. Танкіст брав в руки автомат і був як піхотинець, десантник міг потрапити в танкові війська. Але вже в кінці березня комплектування було таким, яким мало бути.

Чи є випадки, коли, намагаючись ухилятись від військової служби, використовують фальшиві документи?

Зазвичай це документи про непридатність до військової служби з виключенням із військового обліку. Ці папірці пред’являють на кордоні. Я не знаю того, чи громадяни самі підроблюють такі документи, чи є якась схема.

Чи пропонували хабарі ті, хто хотів уникнути мобілізації?

Пропонували. Але треба розуміти, що в Україні є випалені села, зґвалтовані жінки, вбиті діти. Тому на початку тих, хто пропонував, вибачте, просто посилали прямим текстом.

Є протилежна категорія українців, які добровільно повернулись з-за кордону захищати рідну землю. Багато було таких?

Є офіцер, який повернувся зі Швеції. Є солдати, які повернулись з Франції, повертались захищати Україну наші громадяни з США, Ізраїлю, Польщі, Португалії. Були з Росії. З такими людьми мали співбесіду фахівці контррозвідувальних органів і лише після детальної перевірки вони попадали у війська.

Як буде відбуватись мобілізація далі, в 2023 році? Що нас чекає?

Нас чекає перемога, знищення ворогів і звільнення рідної землі. Дай Бог, щоб це було у 2023 році. Я так думаю, що мобілізаційні заходи будуть проводитись, це необхідність. Поки ми воюємо – повинні гарантовано мати особовий склад не тільки для оборони, а і для наступу, щоб звільнити наші землі.

Кого наразі мобілізовують та кому слід очікувати повістку першочергово?

Повістку слід очікувати всім військовозобов’язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто є військовозобов’язаним.

Якщо Росія мобілізує 1 мільйон осіб, чи буде у нас тотальна мобілізація?

Ми зараз перебуваємо на найвищому ступені мобілізації. Вона може бути або часткова, або загальна. Юридично. Просто може бути народний підйом. Такий, який був на початку війни – люди масово йшли в тероборону, створювали загони. Я знаю, що була маса людей, маючи мисливську зброю та дозволи на неї, маючи лише пристрої для відстрілювання гумових куль – всі вони долучались до тероборони, до інших підрозділів.

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