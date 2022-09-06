Повернутися з-за кордону і отримувати 18 тис гривень – як подати заявку на виплати

Українці, які повернуться з-за кордону, отримуватимуть 18 тис гривень. Як подати заявку на виплати.

До 10 вересня можна подати заявку на індивідуальну допомогу для представників та представниць громадського сектору за програмою підтримки Vidnova Fellowship.

Про інформує NNS.

Допомогу, як фінансову, так і менторську, можуть отримати українці, які через повномасштабну війну змушені були виїхати за кордон, але вже повертаються додому та хочуть продовжити працювати у громадському секторі і шукають партнерські та інші можливості для відновлення роботи. Йдеться про:

громадян, які вимушено виїхали за кордон до європейських країн після 22 лютого, але восени планують повернутися до України;

громадян, які хочуть застосовувати набутий закордонний досвід у своїй сфері діяльності;

біженців, яким потрібна підтримка у відновленні своєї роботи чи переосмисленні роду занять в Україні;

громадян, які потребують нових партнерів і однодумців у своїй країні, які розуміють досвід вимушеної міграції.

Програма Vidnova Fellowship діятиме в Україні з жовтня по січень 2023 року.

Зазначається, що 18 тис гривень можуть отримати фахівці, які мають досвід у таких сферах:

культурний менеджмент;

мистецтво;

неформальна освіта;

соціальне підприємництво та інновації;

захист прав людини;

медіа;

екологія та охорона навколишнього середовища.

В рамках цієї ініціативи українцям, які стануть її учасниками, будуть щомісяця виплачувати стипендію в розмірі 18 тисяч гривень. Крім того, вони зможуть отримати консультації спеціалістів щодо налагодження роботи або, наприклад, щодо започаткування власної справи у громадському секторі діяльності.

Стипендіатів не обмежуватимуть конкретними містами або регіонами. Вони зможуть працювати у будь-якому місті України.

Щоби стати учасником програми, до 10 вересня слід заповнити онлайн-форму, яку можна знайти за посиланням: https://inshaosvita.typeform.com/to/QRD2uKMN

У ній необхідно буде зазначити:

ПІБ;

номер телефону;

електронну пошту;

місто, в якому жили до війни, та країну, в яку переїхали з початком війни;

місто, в якому плануєте жити після повернення в Україну;

розповісти про себе й обрати сферу діяльності.

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