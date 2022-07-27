Нафтогаз роз’яснив нюанси повернення переплати за газ – які документи потрібні

У “Нафтогазі” українцям роз’яснили механізм повернення переплати за газ та які документи для цього потрібні.

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” докладно роз’яснила, як можна повернути переплату за газ, сплачену колишньому постачальнику.

Про це повідомляє NNS, посилаючись на коментарі до публікацій на офіційній сторінці “Нафтогазу” у Фейсбуці.

“Нафтогаз вимагає якусь абсурдну кількість паперів за отримання назад переплати (за період, коли він перебрав на себе функцію постачання). Це совкове неподобство у столиці”, обурився клієнт.

Він додав, що вважає, що перерахування переплати від колишнього постачальника – Київгазу – до Нафтогазу має відбуватися автоматично за номером особового рахунку, прикріпленого за тією ж адресою домогосподарства.

“Годі закидувати громадян дурними папірцями, тим більше тих, хто заплатив наперед!!”, додав чоловік.

У Нафтогазі запевнили клієнта, що проблема із поверненням грошей виникла не з вини нового постачальника. І що, на жаль, поки що немає такого механізму, який дозволив би переказувати гроші між компаніями. Тому клієнтам самим доведеться клопотати щодо повернення переплати за газ.

“Ми рекомендуємо звернутися до попередньої газопостачальної компанії та написати заяву на повернення переплати. Зазвичай до заяви на повернення коштів платнику необхідно додати копію паспорта, ідентифікаційного номера та повних банківських реквізитів власного карткового рахунку (з зазначенням IBAN, МФО, ЄДРПОУ банку). Вищевказані документи необхідно надіслати за адресою для листування попереднього постачальника”, повідомили у газопостачальній компанії.

Також клієнту уточнили, що термін повернення коштів зазвичай протягом 14 календарних днів, але максимальний термін може затягтися до 30 днів. Крім того, інші терміни повернення можуть бути встановлені компаніями через воєнний стан.

Для більш точної інформації про перелік документів для повернення переплати клієнту порадили звернутися до попереднього постачальника.

Попередня газопостачальна компанія протягом 14 (максимально 30) календарних днів має надати відповідь та повернути переплату. Проте за умов воєнного стану терміни повернення можуть бути змінені.

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