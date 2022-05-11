Українці, які постраждали від військових дій під час виконання службових обов’язків, можуть отримати виплату у розмірі від 200 до 800 тисяч гривень.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп Олександр Корнієнко, відповідний проект закону вже зареєстрований у Раді за номером 7353, передає NNS.

Так, згідно з документом, на виплату можуть розраховувати ті, хто займався публічною службою, професійною журналістською діяльністю чи працював на об’єктах критичної інфраструктури. При цьому виплату дадуть, якщо внаслідок бойових дій було отримано інвалідність:

Першої групи – виплата 800 тисяч гривень;

Другої групи – 500 тисяч гривень

Третьої групи – 200 тисяч гривень.

“При загибелі працівника/працівниці сума виплати рідним у разі схвалення законопроєкту становитиме 1 мільйон гривень”, повідомив Корнієнко.

За рахунок чого здійснюватимуться виплати?

“Це резервний фонд бюджету та надходження від урядів іноземних країн, міжнародних організацій, донорів (через гранти та безповоротну допомогу). Окрім того, відповідно до норм та принципів міжнародного права, виплачені постраждалим кошти підлягатимуть подальшому відшкодуванню з держави-агресора”, пояснив нардеп.

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