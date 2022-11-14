Від сьогодні набуває чинності постанова Кабміну, яка запроваджує експериментальний проєкт щодо оформлення посвідчення повернення в Україну, передає NNS.

Одна з головних причин того, що депортовані українці продовжують залишатися в Росії, — відсутність документів, що посвідчують особу і підтверджують належність до громадянства України. Оформити такі документи в Росії неможливо, оскільки з 13 березня посольство України в Москві та консульські установи припинили роботу.

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, посвідчення особи на повернення до України дозволить українцям у Росії виїхати через треті країни, зокрема, Естонію, Латвію, Литву та Грузію.

Оформлюватимуть такі посвідчення в Україні органи ДМС й передаватимуть його особі, яка цього потребує, а звернутися щодо підготовки посвідчення можуть:

один з батьків або інший законний представник особи віком до 18 років

подружжя

повнолітні діти

рідні брати/сестра

Посвідчення можуть оформити й на підставі офіційного звернення Мінреінтеграції. Документ готуватимуть безкоштовно протягом п’яти днів, а діятиме він до трьох місяців.

Наразі головна проблема — доставка документів в Росію, оскільки оформлені й видані документи мають якимось чином потрапити до особи, на ім’я якої їх оформлено. Документи можуть відвезти родичі або передати через волонтерські ініціативи та міжнародні організації.

Як заявив у жовтні президент України Володимир Зеленський, з початку повномасштабного російського вторгнення понад 1,6 мільйона українців примусово депортовані в Росію. У липні МВС повідомили, що 5 600 дітей, яких примусово депортували до Росії, вдалося ідентифікувати.

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