Від сьогодні набуває чинності постанова Кабміну, яка запроваджує експериментальний проєкт щодо оформлення посвідчення повернення в Україну, передає NNS.
Одна з головних причин того, що депортовані українці продовжують залишатися в Росії, — відсутність документів, що посвідчують особу і підтверджують належність до громадянства України. Оформити такі документи в Росії неможливо, оскільки з 13 березня посольство України в Москві та консульські установи припинили роботу.
Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, посвідчення особи на повернення до України дозволить українцям у Росії виїхати через треті країни, зокрема, Естонію, Латвію, Литву та Грузію.
Оформлюватимуть такі посвідчення в Україні органи ДМС й передаватимуть його особі, яка цього потребує, а звернутися щодо підготовки посвідчення можуть:
- один з батьків або інший законний представник особи віком до 18 років
- подружжя
- повнолітні діти
- рідні брати/сестра
Посвідчення можуть оформити й на підставі офіційного звернення Мінреінтеграції. Документ готуватимуть безкоштовно протягом п’яти днів, а діятиме він до трьох місяців.
Наразі головна проблема — доставка документів в Росію, оскільки оформлені й видані документи мають якимось чином потрапити до особи, на ім’я якої їх оформлено. Документи можуть відвезти родичі або передати через волонтерські ініціативи та міжнародні організації.
Як заявив у жовтні президент України Володимир Зеленський, з початку повномасштабного російського вторгнення понад 1,6 мільйона українців примусово депортовані в Росію. У липні МВС повідомили, що 5 600 дітей, яких примусово депортували до Росії, вдалося ідентифікувати.