Поставки пального в Україну зростуть: що буде з цінами

Вже у травні Україна зможе суттєво збільшити поставки пального залізницею із Польщі. Також збільшиться постачання палива через румунський та польські порти.

Внаслідок контролю держави черги на автозаправних станціях мають зменшитися, а ціни стабілізуватися.

Бензин має опуститися в ціні менше 40 гривень за літр, а дизель не повинен коштувати більше 43 гривень. Про це повідомляють у команді першої віце-прем’єрки Юлії Свириденко, пише ТСН, передає NNS.

Під час польсько-українського енергетичного форуму українські та польські урядовці, представники бізнесу, а також логістичні підприємства і компанії, які керують паливною інфраструктурою, напрацювали практичні рішення щодо подолання кризи, що склалася на паливному ринку України.

Вже цього місяця імпорт нафтопродуктів із Польщі залізницею збільшиться із 60 тисяч тонн на місяць до 200 тисяч тонн.

Крім того, збільшиться постачання палива через румунський та польські порти – йдеться про сировину зі США та Скандинавії.

В уряді України закликають громадян не панікувати, не намагатися щоразу залити повний бак, пам’ятати, що пальне вкрай необхідне збройним силам і екстреним службам. У кабміні нагадують, ключовий нафтопереробний завод країни – Кременчуцький, зруйнований внаслідок російської агресії.

“Нам сьогодін вдалося винайти деякі логістинчі шляхи, десь нам порти пішли назустріч і будуть робити цілодобово роботу, десь другу зміну, щоб ресурс доправлявся до України. Просто хочемо заспокоїти всіх українців – паливо є, буде, не треба панікувати”, зазначають урядовці.

Із номерних знаків електромобілів приберуть символи Z та V

Щоб оперативно отримувати новини України, підписуйтесь на наш Телеграм