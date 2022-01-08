Популярні українські блогери: хто вони і чим відомі

У сучасному світі блогерство – популярний вид діяльності, який може принести непоганий заробіток, варто лише знайти свою тему. А крім грошей і слави, блогери мають серйозний влив на соціум.

NNS з посиланням на ТСН пропонує познайомитися з кількома українськими блогерами.

Даша Євтух

Даша Євтух / instagram.com/dashaevtukh1_3

Вік: 23 роки

Кількість підписників в Instagram: 268 тис.

Блогерка Даша Євтух зараз, здається, на піку своєї популярності. Про мешканку села Богодарівка, що на Полтавщині, заговорили після її відео про сільське життя. Так, вона показує, як пасе корів, розпаковує картаті сумки з покупками із сільського магазину та кумедно коментує суржиком.

Юлія Вербинець

Юлія Верба / instagram.com/verbaaa.verbaaa

Вік: 18 років

Кількість підписників в Instagram: 1 млн

Блогерка з Івано-Франківська, яку називають Вербою, створила сторінку в Мережі ще школяркою. Профіль, де Юля розповідала про своє життя, швидко став популярним. У свої 17 років блогерка придбала елітне авто та вже має дві квартири у Франківську. А з нагоди 18-річчя зірка Мережі влаштувала собі помпезну вечірку, де ведучим був Юрій Горбунов, а розважав публіку MONATIK. Свято обійшлося у 120 тисяч доларів.

Верба співпрацює з брендами, багато подорожує та часто хизується перед прихильниками пачками грошей у руках.

Олександр Заліско

Олександр Заліско / instagram.com/o_zalisko

Вік: 27 років

Кількість підписників в Instagram: 1,1 млн

До популярності Заліско був ведучим на весіллях та корпоративах. Згодом він почав записувати кумедні комедійні відео про життя у Чернівцях та розвивати свій Instagram. Цього року Заліско схуд на 21 кілограм за три місяці і тепер продає курси зі схуднення.

Про блогера дізналася уся країна за межами Мережі у листопаді цього року. Все через скандальне святкування дня народження у День пам’яті жертв Голодоморів. Все це завершилося для нього шаленим хейтом, нервовим зривом, лікарнею та розірваними контрактами з рекламодавцями. Попри все, віддані фоловери підтримують блогера.

Олександр Волошин

Олександр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

Вік: 24 роки

Кількість підписників в Instagram: 1,4 млн (зараз активна резервна сторінка, яка має 569 тис. фоловерів)

Олександр Волошин більше відомий своїми скандальними витівками. Про 24-річного бізнесмена та нареченого співачки Анни Трінчер заговорили після того, як він опублікував у Мережі відео з “відібраним айфоном” у дівчинки. Як виявилося, це була постановка, яку він вигадав заради піару. Хлопець тішився, що таким чином здобув всеукраїнську славу, адже його безкоштовно запостили близько 100 ресурсів і показали на ТБ.

Також Сашко полюбляє влаштовувати пранки. Зокрема, хлопець пустив до будинку батьків зміїв, поки їх там не було. А нещодавно зірка Мережі збільшив собі губи.

До блогерства Волошин від юнацтва займався бізнесом, багато працював і вже чимало заробляє. Він щедрий на подарунки своїм близьким, зокрема, презентував мамі і дядькові автівки, та балує свою кохану. Також Олександр відомий своєю благодійністю. Хлопець допомагає тим, хто цього потребує.

Саша Бо

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

Вік: 26 років

Кількість підписників в Instagram: 1,9 млн

Саша Пустовіт, вона ж Саша Бо, стала першою українськомовною блогеркою, на яку підписалися мільйон користувачів. Зараз вона успішна бізнесвумен та мама двох синів.

Блогерка з Івано-Франківська навчалася на стоматолога, втім своє життя вирішила не пов’язувати з цією професією. До популярності Олександра заробляла тим, що плела браслети, а також малювала ескізи для тату.

Бо веде блог на тему материнства, здоров’я, стилю та подорожей. Минулого року вона здійснила свою мрію та відкрила салон краси, а цього року – клініку. Нещодавно знаменитість розлучилася з чоловіком Ігорем Пустовітом після шести років шлюбу і щаслива у нових стосунках.

Софія Стужук

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Вік: 26 років

Кількість підписників в Instagram: 5,7 млн

Софія Стужук – мама трьох дітей, яка веде блог про своє життя. Піку популярності досягла після того, як опублікувала відео своїх домашніх пологів. Цікаво, що через це, зокрема, її вважають дуже суперечливою матусею.

Минулого року Соня стала вдовою. У жовтні 2020-го її чоловік, блогер Дмитро Стужук помер від ускладнень внаслідок COVID-19. Зараз вона інтригує прихильників романом із колишнім чоловіком своєї подружки Саші Бо – Ігорем Пустовітом.

Дівчина – власниця двох онлайн-магазинів, де продає спортивний одяг та косметику.