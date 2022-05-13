Попереду надзвичайно складні тижні і їх кількість не можна вирахувати. У війні з росією Україна поки стримуватиме оборону переважно своїми силами.

Про це NNS дізнався з повідомлення міністра оборони Олексія Резнікова у Facebook.

“На нас очікують надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде – точно не скаже ніхто. У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора”, написав Резніков.

За його словами, понад 1,5 тисячі українських воїнів вже навчаються чи найближчими днями розпочнуть опановувати техніку наших партнерів, щоб потім повернутися у якості інструкторів. Хтось, як артилеристи, одразу піде в бій.

“Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили та забезпечить злам на користь України, мине час. Зараз його присутність точкова, це треба розуміти”, пояснив міністр. “Зростання тиску санкцій на росію та збільшення іноземної допомоги Україні у перспективі кількох місяців мають створити умови, за яких кремль остаточно втратить шанси досягти бодай якогось успіху. Тоді повинно з’явитися нове вікно можливостей для України”, додав він.

“росія воює за картами 80-х років” – міністр оборони Великої Британії прогнозує поразку путіна

Росія програє війну – терорист Ігор Гіркин звернувся до путіна(відео)