Померла Руслана Писанка – ЗМІ

Померла українська відома телеведуча Руслана Писанка. Їй було 56 років.

Вона померла сьогодні, 19 липня, вночі у Німеччині, де у неї діагностували важку хворобу.

Про це NNS повідомляє з посиланням на ТСН.ua.

У “Сніданку” на 1+1 розповіли, що після великої перерви Руслана повернулась на телебачення у “Твій день” рік тому.

“Але велика війна змусила поїхати її до Німеччини. Там лікарі у Руслани Писанки діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала”, йдеться у повідомленні.

Що відомо про Руслану Писанку

Руслана Ігорівна Писанка (Писанко) — українська актриса та телеведуча. Народилася 17 листопада 1965 року у Києві.

Її батько Ігор Писанко – відомий кінооператор, лауреат премії Шевченка у 1973 році за документальний фільм “Радянська Україна”.

1995 року закінчила режисерський факультет Київського державного інституту культури за спеціальністю “режисер телебачення”.

Брала участь у телепроекті — “Жіночий клуб”. Вела прогноз погоди разом із Олексієм Дівєєвим-Церковним.

2006 року — учаниця телепроєкту “Танці зі зірками”.

У 2008 році разом із Володимиром Зеленським вела реаліті-шоу “Службовий романс” на телеканалі “Інтер”.

У 2010 році брала участь у телепроекті “Зірка+Зірка” на “1+1”, співала у дуеті з українським оперним та естрадним співаком Володимиром Гришком.

У 2017 році бере участь у 7 сезоні “Зважені та щасливі” на “СТБ” як сімейна пара з чоловіком Ігорем Ісаковим.

Далі — веде програму “Погода від Руслани Писанки” на радіостанції “Ретро FM Україна” та шоу на 1+1 “Твій День”.

Знімалася у кіно в Росії, в Україні, а також у Польщі та Нідерландах.

З 2012 року одружена з бізнесменом Ігорем Ісаковим. Дітей не мала.

Лауреат Державної премії України ім. Довженка за акторську роботу у фільмі “Москаль-чарівник, нагороджена Орденом Святого Володимира.