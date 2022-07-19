Померла Руслана Писанка – ЗМІ

Померла українська відома телеведуча Руслана Писанка. Їй було 56 років.
Вона померла сьогодні, 19 липня, вночі у Німеччині, де у неї діагностували важку хворобу.
Про це NNS повідомляє з посиланням на ТСН.ua.
У “Сніданку” на 1+1 розповіли, що після великої перерви Руслана повернулась на телебачення у “Твій день” рік тому.
“Але велика війна змусила поїхати її до Німеччини. Там лікарі у Руслани Писанки діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала”,йдеться у повідомленні.
Що відомо про Руслану Писанку
Руслана Ігорівна Писанка (Писанко) — українська актриса та телеведуча. Народилася 17 листопада 1965 року у Києві.
Її батько Ігор Писанко – відомий кінооператор, лауреат премії Шевченка у 1973 році за документальний фільм “Радянська Україна”.
1995 року закінчила режисерський факультет Київського державного інституту культури за спеціальністю “режисер телебачення”.
Брала участь у телепроекті — “Жіночий клуб”. Вела прогноз погоди разом із Олексієм Дівєєвим-Церковним.
2006 року — учаниця телепроєкту “Танці зі зірками”.
У 2008 році разом із Володимиром Зеленським вела реаліті-шоу “Службовий романс” на телеканалі “Інтер”.
У 2010 році брала участь у телепроекті “Зірка+Зірка” на “1+1”, співала у дуеті з українським оперним та естрадним співаком Володимиром Гришком.
У 2017 році бере участь у 7 сезоні “Зважені та щасливі” на “СТБ” як сімейна пара з чоловіком Ігорем Ісаковим.
Далі — веде програму “Погода від Руслани Писанки” на радіостанції “Ретро FM Україна” та шоу на 1+1 “Твій День”.
Знімалася у кіно в Росії, в Україні, а також у Польщі та Нідерландах.
З 2012 року одружена з бізнесменом Ігорем Ісаковим. Дітей не мала.
Лауреат Державної премії України ім. Довженка за акторську роботу у фільмі “Москаль-чарівник, нагороджена Орденом Святого Володимира.