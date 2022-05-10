Помер перший президент України Леонід Кравчук

10 травня після тривалої хвороби помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у родинному колі, передає NNS.

Сьогодні, 10 травня 2022 року, о 17:00 за київським часом після тривалої хвороби пішов з життя Леонід Макарович Кравчук, перший президент незалежної України.

Як повідомлялось, 29 червня 2021 року Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Ради з нагоди Дня Конституції через операцію на серці.

У червні 2021 року стало відомо, що Леонід Кравчук переніс операцію на відкритому серці.

Після оперативного втручання главу ТКГ помістили в реанімацію та підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

У липні в ЗМІ з’явилася інформація, що Леонід Кравчук вже місяць знаходиться в реанімації.

10 січня 2022 року Леонід Кравчук відзначив 88-річчя.

Леонід Кравчук – перший президент України після здобуття нею незалежності (1991-1994), Голова Верховної Ради України (1990-1991). Депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань. Народний депутат України (1990-1991 та 1994-2006). Герой України (2001).

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