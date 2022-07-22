Погода в Україні зміниться на вихідних. Подекуди стане спекотно, а в деяких областях навпаки – похолодає, крім того, місцями будуть лити дощі й гриміти грози.

Що буде з погодою найближчими днями, до кінця липня і на початку серпня, передає NNS.

За даними Українського гідрометцентру, в країні в суботу 23 липня підвищиться температура. На заході й південному заході +29+33 (на Закарпатті +34+36).

На півночі, в центрі на північному сході, півдні +27+30, а от на сході – свіжіше, +23+25.

Щодо опадів, то на сході ймовірні сильні дощі. Інші області – без опадів.

24 липня погода знову зміниться. В західні області прийде атмосферний фронт разом зі зниженням температури. Грози й дощі також очікується на всій правобережній Україні.

На заході посвіжіє до +23+26 (на Закарпатті +29+31), а на решті територій (у тому числі на сході) температура становитиме +27+31 градуси.

За даними погодного інформера Pogoda 33, на сході з 26 липня і до 2 серпня очікується сухий і спекотний тиждень, з температурою від +30 до +34 градусів. Перший тиждень серпня буде помірно теплим, можливі невеликі опади та спека повернеться тільки до 12 серпня.

В південній частині України припікати почало вже в четвер і з 28 липня температура повітря підніметься до +31 +33 градусів. Спад спеки не варто очікувати аж до середини серпня. За прогнозом синоптиків, дощів буде небагато, і вони будуть збивати температуру на пару градусів, але буквально на 1-2 дні.

На півночі країни з 24 липня температура знову піде вгору. Потім можливі скачки від + 25 до + 30 градусів через день. Перші дні серпня будуть сухими та дуже спекотними до +29 +30 градусів. Зниження температури повітря варто очікувати не раніше, ніж 13 серпня.

У західних областях України до неділі буде спекотно + 29 градусів. Далі буде два дощових і прохолодних дні, але вже з 26 липня спека повернеться знову. В останні дні липня і на початку серпня синоптики прогнозують підвищення температури до +33 градусів. 2 і 3 серпня можуть бути дуже сильні дощі, які ненадовго зіб’ють високу температуру. Але з 6 серпня спека повернеться знову, і температура триматиметься від + 28 до + 30 градусів до 14 серпня.

У Києві в понеділок прийдуть сильні дощі та зниження температури, але буквально на один день і потім знову стане жарко. Ще одне невелике похолодання можливе в останні дні липня, але серпень знову почнеться зі спеки до +31 градуса. Весь перший тиждень серпня буде спекотним, а опадів майже не буде.