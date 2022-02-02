Погода у лютому: прогноз Укргідрометцентру на поточний місяць

Якою буде погода у лютому в Україні – синоптики дали прогноз.

Синоптики Укргідрометцентру проонозують, що середня місячна температура в Україні в лютому 2022 року очікується в межах 0-5 морозу, на півдні Одеської області та в Криму до 1 градуса тепла. Це близько до кліматичної норми, передає NNS.

Місячна кількість опадів очікується 22-40 мм; у Карпатах, на Закарпатті та в горах Криму 52-75 мм, що у більшості західних та південно-західних областей менше норми, на решті території країни – у межах норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у лютому середня місячна температура повітря становить 0-5 градусів морозу, на високогір’ї Карпат 6 градусів морозу, на півдні Одеської області, Криму та Закарпатті місцями 1-4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря – 24-39 градусів морозу, на півдні Одеської області, у Криму 15-23 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря – 12-20 градусів тепла, у південній частині, у Вінницькій та Прикарпатті місцями 21-24 градусів.

Середня місячна кількість опадів становить 22-49 мм, на Закарпатті, у Карпатах та горах Криму 53-89 мм, на високогір’ї 104-108 мм.

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