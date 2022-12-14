Подоляк зробив заяву щодо закінчення війни в Україні – коли це може статися

Закінчення війни в Україні залежить від низки факторів. Якщо проаналізувати з психологічного та математичного боку – це може статися вже весною або влітку в 2023 році.

Як передає НСН, про це в коментарі РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

“Це (закінчення війни – ред.) залежить від багатьох чинників: математичних, психологічних, психоемоційних, зовнішньополітичних і внутрішньополітичних, зокрема і в країні-агресорі. Якщо все проаналізувати, ресурсну виснаженість РФ і тиск санкційний, який постійно збільшується, і те, що вони дедалі більше стають ізгоями”, розповів Подоляк.

Він звернув увагу, навіть ті країни, які підтримували Росію, зараз від неї все далі, тож можна прогнозувати, що у росіян практично не залишилось ресурсів з точки зору ведення війни як такої.

“Окрім двох ресурсів: жива сила, тобто мобілізовані, які є безправними, і це проблема, бо Росія фізично витрачає своїх людей, незалежно від досвіду, навичок, здоров’я тощо”, пояснює Подоляк.

За його словами, на сьогоднішній тип війни це не дуже впливає, б сьогодні триває високотехнологічна війна, але це російський ресурс.

“Другий ресурс – це дуболомство вищого політичного керівництва РФ, яке абсолютно не розуміє, що відбувається, не бачить інших виходів, крім до кінця спалити свою країну, некомпетентне з точки зору прийняття антикризових рішень і яке чітко довело, що інтелектуально неспроможне осягнути сучасний світ як такий…Між тим, якщо ми говоримо про психологію і математику війни, то фіналізація війни – це весна-літо наступного року”, прогнозує Подоляк.

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