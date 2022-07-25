Податок на смартфон. Що це і які зміни принесе його запровадження

В Україні хочуть запровадити податок на смартфон. Втім, він стосуватиметься не лише смартфонів, але й іншої техніки, що має функції копіювання та запису.

Тобто, цей податок буде врахований і у вартості телевізорів, що мають функцію запису, а також ноутбуків, планшетів, стаціонарних комп’ютерів і, само собою, смартфонів.

Як стало відомо NNS, наразі Верховна Рада впритул підійшла до ухвалення такого закону. Так, 9 червня 2022 року було зареєстровано законопроект № 5552-1 “Про авторське право і суміжні права”, в якому передбачено нову методику розрахунку податку на техніку. Автори цього нововведення впевнені, що цим законом будуть враховані права правовласників, користувачів, виробників та продавців пристроїв.

Законопроект регулюватиме питання авторського права та адаптуватиме його до європейських правових норм. Це буде перша українська збірка перевірених авторів про техніку.

Так званий податок на смартфон тепер включено у вартість пристрою разом із податком, сплаченим за право копіювання на пристрій. Гроші підуть до Організації з управління авторським правом (CMO). Після цього вони перенаправляються власнику вмісту.

Звичайно, визначити реальну величину шкоди, яку завдають власникам авторських прав, дуже непросто. Та й у принципі це неможливо. Тому для того, щоби прикинути, яким має бути податок на смартфон і потім скласти остаточну ціну на техніку, братимуть до уваги такі фактори:

ціну вмісту;

вартість обладнання;

кількість споживаного контенту;

споживання контенту;

показник ВВП душу населення;

тіньовий ринок та інші обсяги торгів.

Експерти прогнозують: якщо цей законопроект буде ухвалено, то ціна на техніку зросте ще в середньому на 23%.

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