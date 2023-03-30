В Україні з 1 липня податок на додану вартість (ПДВ) на пальне, так званий «податок на бензин», повернуть на довоєнний рівень в 20%. Нині він становить 7%, передає НСН.

При цьому, за словами голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, зниження податку не вплинуло на ціни.

Про це Гетманцев розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

“Згадайте рішення початку 2022 року про відміну акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу”, заявив депутат від “Слуги народу”.

За його словами, з 1 липня ПДВ на паливо відновиться до довоєнних ставок, які були на рівні 20%.

“Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну палива. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів”, додав Гетманцев.

Директор “Консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн прогнозує після повернення податків на пальне на довоєнний рівень зростання цін на бензин на 23,7%, на дизпаливо – на 16,2%.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

“З 1 липня 2023 року планується повернення податків на пальне до довоєнного рівня. При тому не тільки ПДВ (з 7 до 20%), а й акцизів. Вважаю це рішення правильним. По-перше, крайні потрібні гроші. По-друге, ціни на нафту впали. Березень 2022 – 140 доларів, зараз – 75 доларів/бар. По-третє, зниження ПДВ призвело до зловживань деяких імпортерів, які через низький податок почали виводити прибуток з крайні шляхом фіктивного завищення цін на імпортований нафтопродукт. Коли ПДВ 20%, вигідніше лишати прибуток в країні. Відповідно, держава має шанс отримати ще й податок на прибуток”, написав він.

Також Куюн дав прогноз зростання цін на пальне після повернення податків на довоєнний рівень.

“На скільки зростуть ціни. Якщо орієнтуватись на поточну ситуацію та повернення до довоєнних акцизів, то наступним чином: бензин – на 11,2 грн/л (з 47,17 до 58,35 грн/л), дизпальне – на 7,7 грн/л (з 47,43 до 55,10 грн/л), LPG – на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л). Звідси знову видно, що повернення до старих акцизів як до якоїсь догми виглядає дивним. Бензин летить вгору, скраплений газ майже на місці. Як й раніше, вважаю необхідним адаптуватись до нових реалій та користуючись нагодою збалансувати ставки. Умовно, на 3 грн/л нижче акциз на бензин й на 3 грн/л вище на скраплений газ. Й пропорції цінові збережуться, й бюджет з наваром”, зазначив експерт.

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