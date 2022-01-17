Податок на авто у 2022 році: скільки доведеться платити українцям

Українцям розповіли, у скільки обійдеться транспортний податок на авто у 2022 році.

Про це NNS дізнався з повідомлення Хвиля.

Так, з 2022 року українці сплачуватимуть податки на машини за новими правилами. До того ж, у рамках “ресурсного законопроекту” розширять кількість тих, хто має платити до бюджету за свої авто.

Дані нововведення передбачені законопроектом № 5600, який найближчим часом ухвалять у другому читанні.

Щороку Міністерство економіки України оприлюднює на своєму сайті список авто, власники яких мають сплачувати податок.

На даний момент діють два основні критерії:

машина, вік якої не повинен становити понад п’ять років;

вартість машини має становити більше 375 мінімалок (з 2022-го це 2,5 млн. гривень).

Коли змінять правила, то критерії будуть такими:

машина, вік якої не повинен бути більшим за 5 років;

машина повинна коштувати понад 200 мінімалок (з 2022 року це 1,3 млн грн).

Щодо розміру податку, то він становить 25 тисяч гривень. При цьому платити його потрібно щороку і лише один раз.

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А от якщо не сплатити такий податок упродовж 60 днів, то сума зростатиме. Якщо заплатити за перші 90 днів – плюс 10% штрафу, а після 90 днів – 20%. На додаток до цього автомобіль або інше майно можуть заарештувати (так звануа податкова застава).

Українці можуть користуватися машиною в заставі, проте продати або подарувати її не вдасться. До того ж податківці мають право забрати авто, продати його, та з отриманої суми отримати платіж, а здачу повернути вже колишньому власнику автомобіля.