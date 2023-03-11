Податки і комуналку платитимемо за новими правилами – що та коли зміниться

Податки і комуналку платитимемо за новими правилами. Нацбанк впроваджує нововведення у банківських платежах та розрахунках.

Національний банк урегулював питання виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні у національній валюті через нове покоління системи електронних платежів. СЕП запрацює вже з 1 квітня 2023 року.

Як передає НСН, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нова система працюватиме на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та в цілодобовому режимі (24/7).

Зокрема стандарт ISO 20022 уніфікує платіжні документи, створює єдині принципи для їх заповнення та обробки, розширює додатковою інформацією реквізитний склад платіжної інструкції. Це дає можливість забезпечити автоматизацію платіжних операцій та підвищити рівень обслуговування клієнтів.

Крім того, цілодобовий режим роботи СЕП передбачає виконання міжбанківських платіжних операцій без припинення роботи цієї системи та миттєвий перехід від поточного календарного дня. Сума виконаної платіжної інструкції відображатиметься за рахунком учасника СЕП датою того календарного дня, де її проведено через СЕП.

Також у зв’язку із цим Нацбанк:

встановив новий порядок проведення міжбанківських платіжних операцій через рахунки учасників СЕП щодо правил формування, обміну та обробки електронних повідомлень;

оновив порядок внесення інформації про включення або виключення учасника СЕП до/з Довідника учасників СЕП;

актуалізував порядок здійснення банком та його філією міжбанківських платіжних операцій за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку;

встановив вимоги до переліку інформації та відомостей про небанківського передавача платіжних послуг;

урегулював питання виконання учасниками СЕП міжбанківських платіжних операцій небанківських постачальників платіжних послуг.

Крім того НБУ оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій у національній валюті через кореспондентські рахунки.

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