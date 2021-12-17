Подарунки під ялинку: у МОЗ дали поради, як обрати безпечні іграшки для дітей

Центр громадянського здоров’я Міністерства охорони здоров’я напередодні Нового року підготував поради батькам, як вибрати безпечні іграшки для дітей.

Рекомендації опублікувала пресслужба відомства у Facebook, пише Realist, передає NNS.

МОЗ радить насамперед, при виборі іграшок, перевірити наявність знака відповідності Технічному регламенту та переконатися у якості продукції.

На упаковці має бути зазначено:

інформація про виробника або імпортера;

позначення типу, номера партії, серійного номера чи моделі чи іншого елемента, що дозволяє ідентифікувати іграшку;

інструкція з експлуатації та інформація з безпеки;

попереджувальна інформація.

Батькам варто перед покупкою уважно оглянути виріб, звернувши увагу на якість матеріалу. Не вибирайте іграшки, які яскраво забарвлені, тому що фарба може бути токсичною та небезпечною для здоров’я малюка. Не купуйте іграшки, які мають надто різкий запах.

Звертайте увагу на вікові обмеження – купуйте іграшки відповідно до віку дитини. Для дітей помолодше краще не купувати іграшки з дрібних деталей, які дитина може відламати або проковтнути.

Уникайте покупок іграшок із гострими краями, шипами або стрижнями. В іграшках на батарейках відсік для них має бути важкодоступним для дитини.

МОЗ не рекомендує купувати іграшки на стихійних ринках. Через можливу низьку якість продукції ви ризикуєте придбати токсичні речовини у складі виробу. Краще купуйте іграшки у спеціалізованих місцях продажу, де продавець може надати необхідні документи.

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