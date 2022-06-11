Росіяни мають план на 120 днів війни проти України, але через невдачі його доводиться щомісяця коригувати.

Про це NNS дізнався з повідомлення Головного управління розвідки Міноборони у Telegram.

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, провал плану щодо захоплення Києва, Харкова та Одеси змусив окупантів зосередитися на сході України.

На сьогодні російська сторона розмістила на українській території 103 батальйонно-тактичні групи, ще близько 40 знаходяться в резерві.

При цьому у зв’язку з військовими невдачами генеральний штаб рф кожні 30 днів коригує план вторгнення.

“У нас є підтверджена інформація, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше коригування цього плану буде залежати від того на скільки противник доб’ється успіху або навпаки зазнає поразки на сході України. Однак цілі так званої спеціальної військової операції, про яку путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягти”, додав Скібіцький.

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