Підсумки Рамштайн-7: яку допомогу Захід надасть Україні

Онлайн-зустріч Рамштайн-7 проходила на тлі масованого ракетного удару по Україні та падіння ракет у Польщі.

ЇЇ відкривав міністр оборони США Ллойд Остін. З українського боку був присутній міністр оборони України Олексій Резніков та заступник головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк. Головною темою очікувано стало посилення протиповітряної оборони України.

NNS зібрав подробиці про те, на яку допомогу від союзників зможе додатково розраховувати Україна.

Пріоритет №1 на Рамштайн-7 – захист українського неба

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що основною темою на засіданні Рамштайн-7 є створення ешелонованої системи ППО.

“Захист українського неба – наш пріоритет №1 та тема №1 на Рамштайн-7. Разом з нашими партнерами ми працюємо над створенням інтегрованої та ешелонованої системи ППО. Ми готуємося до зими на полі бою”, зазначив міністр.

За підсумками саміту Резніков зазначив, що весь вільний світ буде й надалі допомагати Україні до тих пір, поки вона не переможе.

“Сила України зараз: підвищений економічний потенціал, краще тренування для української армії, сучасна логістика”, заявив він.

Яку допомогу дадуть Канада, Швеція, Іспанія та інші

Очільник Пентагону Ллойд Остін за підсумками Рамштайн-7 повідомив, що Україна отримає пакети військової допомоги від Швеції й Канади, додаткові системи протиповітряної оборони HAWK від Іспанії, боєприпаси від Польщі, Німеччини та Греції.

За словами Остіна, Швеція оголосила про пакет допомоги на 287 млн доларів, туди увійдуть засоби ППО. При цьому уряд Швеції надасть окремий зимовий пакет допомоги Україні на 60 млн доларів.

Іспанія надасть Україні дві додаткові системи ППО HAWK та ракети до них. Крім того, ЗСУ отримають батарею 105 мм гаубиць та 77 тисяч комплектів зимової форми.

Канада оголосила про виділення додаткових 376 млн доларів на військову допомогу Україні. Гроші підуть на військову та телекомунікаційну техніку, засоби спостереження, паливо та медобладнання. Канада також продовжить свою навчальну місію для українських військових у рамках операції UNIFIER, яка зараз діє у Британії, до кінця 2023 року.

Греція анонсувала передачу 155 мм снарядів. Польща має намір передати Україні боєприпаси для артилерії та танків, а також системи ППО ближнього радіусу дії.

Німеччина допоможе Україні із системами ППО, артилерією та боєприпасами для РСЗВ. Також під час зустрічі США подякували Берліну за боєприпаси для систем MARS II та артилерійські снаряди.

Джерело: ТСН