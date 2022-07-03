Під час війни звільнити з роботи можуть ще з двох причин

В Україні тепер звільнити з роботи можуть ще з двох причин. 1 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо нових підстав для звільнення співробітника роботодавцем під час воєнного стану.

Йдеться про законопроєкт №7251 “Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин”, за який проголосували 277 нардепів, з посиланням на Апостроф передає NNS.

У пояснювальній записці йдеться про те, що закон передбачає запровадження нових підстав для розірвання трудового договору під час воєнного стану з ініціативи роботодавця, а саме:

через неможливість забезпечити його роботою, визначеною трудовим договором, оскільки знищено чи відсутнє виробничі, організаційні та технічні умови, засоби виробництва чи майна роботодавця внаслідок бойових дій в Україні;

через відсутність підлеглого на роботі, а також інформацію про причини неявки понад чотири місяці поспіль.

Крім того, якщо раніше про звільнення попереджали за 2 місяці, то згідно з новим законом, термін повідомлення про звільнення скоротили до 10 календарних днів.

Якщо звільнення масове, то роботодавець за 10 календарних днів до цього повинен повідомити держслужбу зайнятості. Також протягом 5 календарних днів він має провести консультації з профспілками щодо заходів щодо запобігання звільненням або мінімізації або пом’якшенню несприятливих наслідків будь-яких розірвань трудових договорів.

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