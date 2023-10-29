Під Авдіївкою прикордонники збили російський штурмовик

Військовослужбовці Держприкордонслужби 29 жовтня під Авдіївкою збили російський штурмовик.

Інформацію в коментарі hromadske підтвердив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає НСН.

За попередніми даними, йдеться про штурмовик Су-25. У нього влучив розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу.

Зенітна ракета, випущена прикордонниками, уразила повітряну ціль. Літак росіян задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм, розповів Демченко.

Зазначимо, що штурмовик Су-25 призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі, а також для знищення об’єктів із заданими координатами. Вартість одного такого літака становить приблизно 11 млн доларів.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 жовтня, українські військові за час повномасштабної війни знищили в небі 320 російських літаків, 324 гелікоптери та 5399 безпілотників.

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