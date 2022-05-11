Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно російського військового за вбивство мирного жителя на Сумщині.
Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, передає NNS.
“Перший російський військовий постане перед судом за вбивство цивільного на Сумщині. Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно командира відділення в/ч 32010 “4-та танкова Кантемирівська дивізія Московської області” Вадима Шишимаріна”,написала вона у фейсбуці.
Слідство встановило, що 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного жителя смт Чупахівка, який вів узбіччям дороги велосипед.
“Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін, розбили наші ЗСУ. Втікаючи, він із ще чотирма співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На вкраденій машині з пробитими колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля з автомата Калашникова в голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього за кілька десятків метрів від свого будинку”,розповіла генпрокурорка.
“Наразі підозрюваний Шишимарін перебуває під вартою. Прокурорами і слідчими СБУ зібрано достатньо доказів його причетності до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України. За ці дії йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення”,написала Венедіктова.
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