Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно російського військового за вбивство мирного жителя на Сумщині.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, передає NNS.

Слідство встановило, що 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного жителя смт Чупахівка, який вів узбіччям дороги велосипед.

“Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін, розбили наші ЗСУ. Втікаючи, він із ще чотирма співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На вкраденій машині з пробитими колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля з автомата Калашникова в голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього за кілька десятків метрів від свого будинку”, розповіла генпрокурорка.