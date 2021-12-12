Перший платний автобан в Україні – анонсовано початок будівництва

В Україні побудують перший платний автобан – анонсовано початок будівництва. Де та коли з’явиться платна дорога?

Про це пише Апостроф, передає NNS.

Кабінет міністрів України оголосив про старт реалізації державно-приватного партнерства в рамках проекту будівництва та експлуатації автомобільної дороги за маршрутом Краковець – Броди – Рівне.

Це буде перший платний автобан в Україні. Будівельні роботи стартують 2022 року.

У Кабінеті міністрів наголосили, що концесійний автобан – один із найочікуваніших проєктів країни. Він стане першим проєктом у вигляді державно-приватного партнерства у галузі будівництва й експлуатації автодоріг.

Уряд має намір передати відповідний законопроєкт до парламенту для усунення перешкод, які можуть стати на заваді втілення проєкту та удосконаленню моделі відведення землі під важливі об’єкти транспортної інфраструктури країни.

За планами, параметри нової платної дороги наступні:

протяжність – 280 км;

час проїзду – 2,5 год., замість 4,20 год.;

можлива швидкість – 130 км/год.

Збдувати платний автобан Краковець-Броди-Рівне планують майже 20 років. Реалізовувати проєкт будуть за державно-приватним партнерством, адже не вдалося знайти приватного інвестора.

У 2020-му уряд затвердив максимальну вартість за користування платними дорогами за 1 км:

для легковиків – €0,023;

для вантажівок (до 12 тонн) та автобусів – €0,045.

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