Перша російська жінка-військова потрапила у полон до ЗСУ (фото, відео)

У полон до ЗСУ потрапила перша російська жінка-військова. Каже, прийшла служити, щоб не забрали чоловіка.

Як передає NNS, про це у фейсбуці написав блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив:

“Рядова Бабицькая Анна з Воронежа була у штурмовій групі. Каже, що медик, але хлопці чомусь їй не вірять. Останній запис у блокноті “йду є6…ить ук..р..в”. Прийшла вже… Фартонуло що обміняють”.

Також у мережі з’явилося відео з допитом Бабицької, під час якого вона підтверджує, що приїхала з Воронежу.

Під час допиту вона розповіла, що добровільно пішла служити до російської армії і знаходиться на території України з 16 серпня 2022 року.

Бабицька стверджує, що пішла воювати добровільно, коли в рф почалася мобілізація, щоби на війну не забрали її чоловіка. Ймовірно, йдеться про приховану мобілізацію на території країни-агресора, адже офіційно її було оголошено лише у вересні.

Український блогер і активіст Володимир Золкін обпублікував у Telegram дані та фото Бабицької.