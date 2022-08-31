Названо місто, в якому внутрішні переселенці можуть отримати грошову компенсацію за оренду житла.

Про це NNS передає з посиланням на сайт Тернополяни.

У благодійному фонді «Карітас Тернопіль» діє всеукраїнський проект від БФ «Карітас Україна» «Emergency_appeal – реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні».

В його рамках було запущено напрямок компенсації коштів за оренду житла для внутрішньо переміщених осіб у Тернополі. Даний напрямок має на меті охопити найвразливіші категорії населення серед числа переселенців та допомогти їм знайти житло, компенсувавши витрати на оренду.

«Для цього, було розроблено реєстраційну форму, куди люди могли внести свій запит, вказавши вразливу категорію, до якої належать та власні дані. Перший набір потребуючих вже закрито – отримали близько 2000 заявок», інформують у благодійному фонді.

Зокрема, серед поданих заявок, відбираються ВПО, які підпадають під категорії вразливості:

людина з інвалідністю

людина похилого віку (60+)

самотня мати або батько, що проживає з неповнолітніми дітьми.

багатодітна родина, що проживає з трьома і більше неповнолітніми дітьми

вагітна\ годуюча мати (з дитиною до 2-х років)

важкохвора особа.

Кожну заявку опрацьовують та перевіряють на наявність інших виплат, на достовірність вказаної інформації, тощо. Серед відібраних заявок обираються найтерміновіші та найвразливіші випадки.

«Про те, що особа може отримати грошову компенсацію та усі умови її надання повідомляють особисто. Щоб уникнути зловживань – потрібно пред’явити оригінали документів у паперовому вигляді в день підписання договору про отримання грошової компенсації», додають у БФ «Карітас Тернопіль».

Повторне відкриття реєстрації – потрібно відстежувати в телеграм каналі t.me/caritas_ternopil. Детальніше про роботу проектів допомоги постраждалим від російської агресії можна дізнатись на сайті благодійного фонду: https://caritas.ternopil.ua. Довідки за телефоном гарячої лінії: +380689492949.

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