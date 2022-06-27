Щоб пережити складний опалювальний сезон, українцям радять переходити з газового опалення на електричне.

Систему централізованого опалення в Україні треба кардинально змінити.

Таку думку висловив ексголова НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв в інтерв’ю LIGA.net, передає NNS.

Коболєв заявив, що Україна не може “однією рукою просити Європу відмовитися від російського газу, а іншою – просити гроші на цей самий газ із Європи, купуючи який, ми ще більше збільшуємо очікуваний дефіцит газу в ЄС”.

“Від нас очікують ефективності. Головний рецепт – кардинально змінити систему центрального опалення. Перейти з газу на електроенергію. Я розумію, що це звучить трохи космічно, але іншого виходу в нас немає. Цей процес не швидкий і не простий, тому, що раніше почнемо, то краще”, переконаний Коболєв.

Нагадаємо, 8 червня президент Володимир Зеленський заявив, що наступний опалювальний сезон буде найскладнішим за часи незалежності України. Водночас президент підкреслив, що тарифи на комунальні послуги цією зимою не зміняться.

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