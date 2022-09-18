Пенсіонерам даруватимуть від 500 до 5000 гривень – що відомо про цю програму

Пенсіонерам даруватимуть від 500 до 5000 гривень. Таким чином в одному з регіонів України влада підтримує людей похилого віку у складний воєнний час.

Пенсіонерам потрібно всіляко допомагати, і саме цим вирішили зайнятися у місті Івано-Франківськ. Тамтешній мер запровадив цікаву ініціативу – пенсіонерам, які після 24 лютого святкували свій день народження виплачуватимуть від 500 до 5000 гривень. Сума залежить від віку.

Про це NNS дізнався з повідомлення gsminfo.com.ua.

Поки невідомо скільки триватиме ця програма.

Наразі відомо, що гроші виплачуватимуть пенсіонерам, які святкували свій день народження після 24 лютого. На одноразову виплату претендують всі.

При цьому статус пенсіонера та його рівень доходу значення не мають.

Так, на 100 років і більше пенсіонерам виплачуватимуть по 5000 гривень. До речі саме в Івано-Франківській області часто є літні люди, яким виповнюється сто років. Їх завжди вітає місцева влада.

На 95 років виплачуватимуть по 3000 гривень.

Тим кому виповнилося 90 і більше років виплачуватимуть по 1000 гривень.

Тим кому виповнилося 70 і більше виплатять по 500 гривень.

Для того щоб отримати гроші потрібно звернутися у Центр надання адміністративних послуг. З собою потрібно мати документи, які підтверджують вік та те, що у вас був день народження. Поки що таке рішення прийняли лише в цій області. Хтозна, можливо незабаром приєднаються і інші регіони.

Цікава ініціатива прозвучала й у Києві

А от у столиці планують мотивувати учнів 8-11 класів. Їм хочуть виплачувати стипендію за гарне навчання. Все через те, що через кілька років дистанційного навчання у багатьох школярів зник стимул навчатися і мотивація. Щоб це виправити за гарні оцінки платитимуть гроші.

Школярам платитимуть по 1000 гривень – хто щомісяця отримуватиме гроші