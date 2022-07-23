Пенсія в 65 років. Для кого з українців відпочинок настане пізніше

Скільки потрібно мати стажу, щоб отримувати пенсію, а не соціальну допомогу в 65 років у 2022 році.

Пенсійний вік в Україні настає у 60 років. Проте багатьом громадянам, через те, що вони працювали неофіційно, не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію у 60. Законом передбачено три етапи виходу на заслужений відпочинок: у 60, 63 та 65 років. Для кожного з них передбачена своя тривалість страхового стажу, яка змінюється з року в рік. При цьому пенсія у 65 років також доступна не всім.

У ПФУ розповіли, скільки років страхового стажу знадобиться у 2022 і наступних роках, щоби вийти на пенсію у 65, передає NNS з посиланням на today.ua.

З 2021 року в Україні зрівнявся пенсійний вік чоловіків і жінок. Раніше жінки виходили на залужений відпочинок у 55 років. Проте з 2011 року розпочалося поступове збільшення пенсійного віку для жінок. Цей перехід було завершено у 2021 році, і з того часу у питаннях пенсії в Україні встановилася “гендерна рівність”.

Разом з тим, щороку зростає і мінімальний страховий стаж, який необхідний для виходу на пенсію. Так, у 2021 році потрібно було мати щонайменше 28 років страхового стажу, щоби вийти на пенсію у 60 років. А вже цьогоріч громадянам необхідно мати 29 років стажу, щоби вчасно вийти на заслужений відпочинок.

Водночас, закон залишає українцям можливість вийти на пенсію у 63 роки та у 65 років, маючи менше страхового стажу. Так, у 2022 році можна вийти на пенсію у 63 роки, маючи від 19 до 29 років страхового стажу. Ще менше стажу знадобиться для виходу на пенсію у 65 років. Нинішнього року таке право матимуть громадяни, які встигли накопичити від 15 до 19 років страхового стажу.

А взагалі стаж, необхідний для виходу на пенсію у 65 років, з роками змінюватиметься таким чином:

у 2022 році – від 15 до 19 років;

у 2023 – від 15 до 20;

у 2024 – від 15 до 21;

у 2025 – від 15 до 22;

у 2026 – від 15 до 23;

у 2027 – від 15 до 24;

у 2028 – від 15 до 25.

При цьому слід пам’ятати, що страховий стаж та загальний стаж роботи не завжди є ідентичними. Якщо протягом усього часу роботи з вашої зарплати сплачувався ЄСВ (єдиний страховий внесок), то в такому разі страховий стаж дорівнюватиме загальному стажу роботи. Якщо ж ви тривалий час працювали неофіційно, то до страхового стажу увійде лише той період роботи, протягом якого із зарплати відраховувався ЄСВ.

Громадянам, які не змогли накопичити 15 років страхового стажу та до 65 років, пенсія не передбачена. У цьому випадку їм призначається соцдопомога, максимальний розмір якої може дорівнювати прожитковому мінімуму для осіб непрацездатного віку.

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